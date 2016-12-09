إصابة 6 اشخاص بسبب انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد

الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الداخلة القلمون بالوادى الجديد نتيجة السرعة الزائدة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف الى موقع الحادث وتم نقل المصابين الى مستشفى الداخلة المركزى وتحرر محضر بالحادث واحيل الى النيابة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار امنى الى اللواء عصام بدير مدير امن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الداخلة القلمون مما اسفر عن اصابة 6 اشخاص بينهم اطفال وتم على الفور نقلهم الى مستشفى الداخلة المركزى لتلقلى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالحادث واحالته الى النيابة للتحقيق.