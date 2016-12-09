أخبار عاجلة

البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
وزيرة التضامن تناقش مع سفيرة بلجيكا أنشطة التنمية الاجتماعية -
علي عبد العال: مصلحة الدولة تعلو على كل الدساتير -
صحيفة عبرية: الإسرائيليون غاضبون من غلق معبر طابا -
عبد العال: حالة الطوارئ سيطبق فيها كل ما هو استثنائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 6 اشخاص بسبب انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد

Google+ Print
إصابة 6 اشخاص بسبب انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد إصابة 6 اشخاص بسبب انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد

>الوادى الجديد _ ماهر أبو نور

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الداخلة القلمون بالوادى الجديد نتيجة السرعة الزائدة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف الى موقع الحادث وتم نقل المصابين الى مستشفى الداخلة المركزى وتحرر محضر بالحادث واحيل الى النيابة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار امنى الى اللواء عصام بدير مدير امن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الداخلة القلمون مما اسفر عن اصابة 6 اشخاص بينهم اطفال وتم على الفور نقلهم الى مستشفى الداخلة المركزى لتلقلى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالحادث واحالته الى النيابة للتحقيق. 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365