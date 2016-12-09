أخبار عاجلة

البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
وزيرة التضامن تناقش مع سفيرة بلجيكا أنشطة التنمية الاجتماعية -
علي عبد العال: مصلحة الدولة تعلو على كل الدساتير -
صحيفة عبرية: الإسرائيليون غاضبون من غلق معبر طابا -
عبد العال: حالة الطوارئ سيطبق فيها كل ما هو استثنائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير

فيفي عبده تشعل مواقع التواصل بصورة نادرة لها قائلة «أنا شبه الموناليزا »

Google+ Print

أصبحت من العادات الأساسية عند الفنانة الإستعراضية “فيفي عبده” أن تشارك مجبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بكل ما تقدمه من أعمال فنية وبرامج الـ”توك شو” وتنشر صورها الجديدة في جميع المناسبات التي تحضرها كما تعلق بطريقتها الظريفة التي تعود عليها الجماهيرعلى الأحداث الجارية في والعالم ولها دائما إيفية يجذب المشاهدين.

وعلى ذلك نشرت أمس الفنانة فيفي صورة نادرة لها لم تنشرها سابقا من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” وكتبت تعليق قائلة:” متعرفش تقلدنا أخرك تحسدنا ,بحس إني شبه المونتاليزا اوووي في الصورة ديه” بهذة الكلمات تصف نفسها بالموناليزا فيما إنهالت التعليقات التي أعجبت بطريقة فيفي عبده الظريفة والبعض الأخر سخر من وصفها بالموناليزا ومنهم من سخروا منها لكتابتها موناليزا «مونتاليزا».

وكانت فيفي عبده نشرت أيضا أنه يوجد حساب مزيف لشخص إنتحل شخصيتها على موقع “تويتر” حيث تسبب في إنتشار عدد من الشائعات منها تصريح الفنانة فيفي عبده بسنها الآن ومهاجمتها وغيرها من الشائعات التي وصلت للمواقع والصحف بشكل مثير للريبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان»

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

سفير سويسرا: على مصر تطوير إجراءتها لاستعادة أموال مبارك

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم