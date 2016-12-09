فيفي عبده تشعل مواقع التواصل بصورة نادرة لها قائلة «أنا شبه الموناليزا »

أصبحت من العادات الأساسية عند الفنانة الإستعراضية “فيفي عبده” أن تشارك مجبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بكل ما تقدمه من أعمال فنية وبرامج الـ”توك شو” وتنشر صورها الجديدة في جميع المناسبات التي تحضرها كما تعلق بطريقتها الظريفة التي تعود عليها الجماهيرعلى الأحداث الجارية في مصر والعالم ولها دائما إيفية يجذب المشاهدين.

وعلى ذلك نشرت أمس الفنانة فيفي صورة نادرة لها لم تنشرها سابقا من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” وكتبت تعليق قائلة:” متعرفش تقلدنا أخرك تحسدنا ,بحس إني شبه المونتاليزا اوووي في الصورة ديه” بهذة الكلمات تصف نفسها بالموناليزا فيما إنهالت التعليقات التي أعجبت بطريقة فيفي عبده الظريفة والبعض الأخر سخر من وصفها بالموناليزا ومنهم من سخروا منها لكتابتها موناليزا «مونتاليزا».

وكانت فيفي عبده نشرت أيضا أنه يوجد حساب مزيف لشخص إنتحل شخصيتها على موقع “تويتر” حيث تسبب في إنتشار عدد من الشائعات منها تصريح الفنانة فيفي عبده بسنها الآن ومهاجمتها ترامب وغيرها من الشائعات التي وصلت للمواقع والصحف بشكل مثير للريبة.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads