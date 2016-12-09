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لجنة الأندية تقترب من الإلغاء بسبب عمومية الجبلاية والأهلى

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لجنة الأندية تقترب من الإلغاء بسبب عمومية الجبلاية والأهلى لجنة الأندية تقترب من الإلغاء بسبب عمومية الجبلاية والأهلى

>كتب محمد مراد - حاتم رضا

تواجه لجنة الأندية أزمة جديدة قد تصل لإلغائها بسبب رابطة الأندية المحترفة،  حيث يدرس مجلس الجبلاية الحصول على موافقة أندية الجمعية العمومية فى الاجتماع المقرر له 23 ديسمبر بإنشاء رابطة الأندية المحترفة بناء على طلب عدد كبير من أندية الدورى الممتاز.

يقود محمود طاهر رئيس النادى الأهلى جبهة المطالبين بإلغاء لجنة الأندية خاصة أنها تصدر توصيات خلال الإجتماع وليس قرارات نافذة تعرض على مجلس إدارة اتحاد الكرة للبت فيها ، عكس رابطة الأندية المحترفة التى تصدر قرارت نافذة لا يتدخل فيها أحد.

 


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