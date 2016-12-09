"القومى للمرأة" بالشرقية يزور عزبة الصعايدة

الشرقية- فتحية الديب

زار وفد من أعضاء المجلس القومى للمرأة بالشرقية، اليوم، برئاسة المهندسة سامية عسل، مقررة فرع الشرقية، أهالى عزبة الصعايدة، التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، لبحث مشاكل السيدات بالعزبة والعمل على حلها.

وقالت "عسل" إنها تلقت العديد من الشكاوى من الأهالى عن حرمان السيدات بالعزبة، من أبسط حقوقهن من استخراج بطاقة الرقم القومى، لعدم تواجد شهادات ميلاد معهن، وعدم ذهاب الفتيات للمدارس، وقيامهن بالعمل بجمع الطماطم بالحقول.

وتابعت "عسل" أن قصة أهالى عزبة الصعايدة تتخلص عند ما قام الرئيس السادات بنقل 88 أسرة من المواطنين بمحافظة قنا بسبب خلافات ثأرية إلى محافظة الشرقية، ومنذ قدوهم للشرقية، ويوجد تجاهل نحوهم، وأن القومى للمرأة يعتبر أول من يزورهم للعمل على نقل مشاكلهم لمحافظ الشرقية وخاصة أن السيدات بالعزبة يتزوجن بدون وثائق رسمية.

وأضافت مقررة فرع القومى للمرأة، أن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية وعدها بدراسة مشاكل أهالى عزبة الصعايدة للعمل على مساعدتهم.