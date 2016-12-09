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ضبط مسجل خطر هارب من سجن أبو زعبل أثناء ثورة يناير بالقليوبية

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ضبط مسجل خطر هارب من سجن أبو زعبل أثناء ثورة يناير بالقليوبية ضبط مسجل خطر هارب من سجن أبو زعبل أثناء ثورة يناير بالقليوبية

>القليوبية – محمد قاسم

تمكنت مباحث مركز قليوب، برئاسة المقدم محمد شوقى، من ضبط مسجل خطر هارب من سجن أبو زعبل أثناء ثورة يناير.

 

وتلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام النقيب مصطفى هاشم المراغى  معاون مباحث مركز قليوب بشن حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، حيث تمكن من القبض على المتهم "جلال ح" الهارب من سجن أبو زعبل المحكوم عليه بالسجن 15 سنة بقضية مخدرات" وذلك بعد وصول معلومات لرجال المباحث عن اختبائه بشقة فى قليوب فتم ضبطه واقتياده للقسم.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق برئاسة تامر محمود مختار رئيس نيابة قليوب، وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها.


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