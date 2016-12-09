نجمة مسلسل "بنات الشمس" هاندة أرتشل في 10 إطلالات جذابة

تتميز النجمة التركية الشابة هاندة أرتشل الشهيرة ب"سيلين" في المسلسل التركي"بنات الشمس"، بشخصيتها العفوية والمرحة، وبحبها الكبير للأزياء والأناقة، فهي دائماً تختار إطلالات مميزة تناسب عمرها وشخصيتها الطفولية.

تركز هاندة في إطلالاتها على البساطة، فهي تختار الأزياء التي تعطيها راحة و حرية في الحركة و أناقة و جاذبية في الوقت ذاته، فنراها تظهر بفساتين طويلة خفيفة تختارها ملونة في أغلب الأوقات، كما تركز بشكل كبير في أيامها العادية على الإطلالات الكاجوال، فنراها إما تختار سراويل الجينز الممزقة مع الأحذية الرياضية و القمصان القطنية الخفيفة، أو تختار شورتات ملونة مع كنزات ناعمة و خفيفة، بالإضافة إلى أنها تختار لإطلالاتها اليومية أيضاً الفساتين القصيرة البسيطة، فنراها تتألق بأكثر من فستان قصير بتصاميم وألوان متنوعة و مختلفة.

واذا كنت ممن يتابعون إطلالات هاندة فبالتأكيد سوف يلفتك الاكسسوارات الكثيرة التي ترتديها مع ملابسها، فهي دائماً تختار اكسسوارات تتناسب مع إطلالاتها مثل الحقائب والأحذية الرياضية أو الأحذية الرسمية، بالإضافة إلى الأساور الكبيرة والعقود والخواتم، وبالتأكيد النظارات الشمسية التي لا تفارق إطلالاتها.

هل تجدين أسلوب هاندة أرتشل في انتقاء أزياء يتناسب مع شخصيتها المرحة؟ شاركينا رأيك.