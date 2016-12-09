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ضبط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو حشيش و131 قرصا مخدرا بدمنهور

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ضبط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو حشيش و131 قرصا مخدرا بدمنهور ضبط عاطلين بحوزتهما ربع كيلو حشيش و131 قرصا مخدرا بدمنهور

>البحيرة - جمال أبو الفضل

قاد اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرًا إجرامية، والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

 

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة، مدير المباحث، واللواء محمد الجمسى، مفتش الأمن العام والعميد حازم حسن رئيس المباحث الجنائية عن ضبط  "أحمد ى ف" عاطل ومقيم منشية افلاقة قسم دمنهور وبحوزته (131) قرصا مخدرا بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 315 جنيها، وجار تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة دمنهور، كما تم ضبط "محمد ص ع"عاطل  ومقيم أبو الريش قسم دمنهور وبحوزته (16) قطعة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار ومبلغ مالى 255 جنيها، وجار تحرير المحضر اللازم بقسم دمنهور.


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