شاهدوه: تامر حسني بدون درة ونور على بوستر "تصبح على خير"

بدأ المنتج وليد منصور مبكراً الدعاية لأحدث أفلامه "تصبح على خير" للنجوم تامر حسني ودرة التونسية ونور اللبنانية، بعدما تقرر عرضه بموسم إجازة نصف العام الدراسي، وأصدر أول بوستر رسمي للفيلم وكانت المفاجأة أن تامر احتل الأفيش بالكامل، بدون مشاركة نجمات الفيلم برغم أن البطولة جماعية.

البوستر يخالف ما اعتاد عليه الفنان تامر حسني حيث حرص سابقاً أن يشارك نجوم العمل معه الصور الأولى للفيلم كما فعل مع النجمة غادة عادل بفيلمه الأخير "أهواك" ، ولكن المنتج وليد منصور أكد أن البوستر "غير رسمي" وهناك جلسة تصوير سيتم تنظيمها خصيصا لنجوم الفيلم بالكامل لتصوير أكثر من أفيش دعائي رسمي، علما بأن الصور المسربة عن كواليس تصوير الفيلم لا تظهر الا تامر فقط وكأن النجمتين الجميلتين نور ودرة لم يشاركا بالتصوير حتى الأن.

كما أشار منصور إلى أن الفيلم سيتم الانتهاء من تصويره خلال أسابيع قليلة بعدما تقرر عرضه بإجازة منتصف العام الدراسي بدلاً من الموعد المقرر سلفاً وهو موسم عيد الفطر، ولم يتطرق لموقف النجمة الكبيرة يسرا من المشاركة بالفيلم مكتفياً بالقول أن المخرج محمد سامي أدخل تعديلات على العمل منذ تقدمت البطلة الأصلية غادة عادل باعتذار نهائي عن عدم المشاركة ببطولة الفيلم.

تامر حسني بمفرده على أول بوستر يصدره منتج الفيلم وليد منصور .. فهل يثير غضب النجمتين درة التونسية ونور اللبنانية؟