تجديد حبس عاطل قتل مسنة وسرق مشغولاتها الذهبية بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس "حسن.ف" 27 سنة عاطل، 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ربة منزل مسنة داخل شقتها بمنطقة الجيزة، لسرقة مشغولاتها الذهبية بعد مرروه بضائقة مالية دفعته لذلك.

واعتراف المتهم فى التحقيقات، بأنه كان يمر بضائقة مالية شديدة دفعته للتفكير فى سرقة المجنى عليها "سامية.خ" 63 سنة، خاصة وأنها تعيش بمفردها، وأنه استغل صلة قرابته منها لدخول الشقة والخروج منها بسهولة، مؤكدا أنه استولى على مشغولات ذهبية من داخل منزلها، واكتشف فيما بعد أنها مشغولات مزيفة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بدائرة قسم الجيزة، وبالتحرى تبين أن وراء الواقعة عاطل يدعى "حسن.ف" وهو نجل شقيقة زوج المجنى عليها، وبتكثيف الأكمنة الأمنية، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.