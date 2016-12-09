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حظك اليوم برج الثور الجمعة 9/12/2016

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حظك اليوم برج الثور الجمعة 9/12/2016 حظك اليوم برج الثور الجمعة 9/12/2016

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يعد برج الثور من الأبراج الترابية التى تتسم بالهدوء والطابع المحافظ والطموح الشديد، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج الجدى، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

 

حظك اليوم الثور على الصعيد المهنى :

 

كنت تحصل على رسائل ربانية عن طريق أحد المقربين منك، فكن متقبلا لها واسترشد بها فيجب تغيير خطة العمل الخاصة بك قبل ارتكاب الخطأ الذى لا يمكن التراجع عنه، ومع ذلك الوضع المالى والنفقات تكون متوازنة، كما أن تدفق مفاجئ للدخل من مصادر غير متوقعة.

 

الثور على الصعيد العاطفى :

 

تشهد اليوم تدخلات من الغرباء فى شئونك ورغم ذلك تكون قادراً على اقناعهم بسهولة وعليك ان تتأكد انك بحاجة للنزهة فى الهواء الطلق.

 

الثور على الصعيد الصحى :

 

الحوادث البسيطة هى احتمال قوى، وخصوصاً على الطريق لذا كن حذرا أثناء القيادة أو عبور الشارع لتتجنب وقوع فقليل من الاهتمام يجنبك متاعب كبرى.

 

توقعات علماء الفلك :

 

كن مهذب ومحترم تجاه معتقدات الآخرين، كما أنك فى طريق النجاح، كما أن لديك تسير بكل حماس ونشاط ولكن لا يمكن التنبؤ بالغقبات التى قد تواجهك.


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مصر 365

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