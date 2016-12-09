"المترو" تبدأ الاقتراض لسداد مرتبات العاملين بعد تأجيل قرار زيادة التذكرة

كتب رضا حبيشى

كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل عن بدء شركة المترو الاقتراض لسداد مرتبات العاملين الشهرية، عقب قرار تأجيل زيادة سعر التذكرة، وذلك بعدما كان مقررا صدوره قبل نهاية شهر نوفمبر الماضى، بناء على المذكرة التى عرضها الدكتور جلال سعيد وزير النقل على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، التى طالبت برفعها إلى جنيهين، وأن الشركة استدانت على سبيل "السلفة" من هيئة السكة الحديد خلال الشهرين الماضيين لتغطية العجز، الذى حدت فى المبالغ المطلوبة لمرتبات العاملين.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن الشركة "استلفت" من هيئة السكة الحديد مبالغ تتراوح بين 10 إلى 150 ألف جنيه خلال آخر شهرين لسداد عجز المرتبات، وأن العجز فى ازدياد خاصة بعد قرار تعويم الجنيه وانخفاض قيمته، وتضاعف أسعار قطع الغيار المطلوبة لأعمال الصيانة، مشيرة إلى أن الشركة توقفت عن سداد فواتير الكهرباء منذ فبراير 2015 نتيجة عدم وجود موارد لديها، وأن متوسط قيمة الاستهلاك الشهرى لخطوط المترو الثلاثة من الكهرباء تصل إلى حوالى 110 ألف جنيه.

وأضافت المصادر أن الخسائر نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفة التشغيل وصلت إلى 25 مليون جنيه شهريا، وفقا لإحصائيات قبل قرار تعويم الجنيه، وما أرفقته وزارة النقل فى التقرير الذى رفعته إلى رئيس الوزراء، إلا أن هذا الرقم سيتغير بعد تضاعف قيمة قطع الغيار فى أعقاب انخفاض قيمة الجنيه بعد قرار تعويمه، وأن متوسط إيرادات مرفق المترو من التذاكر لا تتعدى 50 مليون جنيه شهريا، فيما تتعدى تكاليف التشغيل الـ80 مليون جنيه، بينما لا تتخطى متوسط إيرادات المصادر المتنوعة للشركة من إيجار المحلات والإعلانات الـ5 ملايين جنيه شهريا.

وفى نفس السياق كشفت تقرير رسمى عن تحقيق شركة المترو إيرادات بلغت 594 مليون جنيه من لتذاكر والاشتراكات خلال العام المالى 2015/ 2016، بالإضافة إلى 66.7 مليون جنيه من أنشطة إيجار الأكشاك والمحلات بالمحطات وإعلانات القطارات والمحطات وتحصيل الغرامات من المخالفين، لافتا إلى 903 مليون راكب استقلوا خطوط المترو الثلاثة خلال هذا العام.

وأوضح التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أن 2.5 مليون راكب يستقلون خطوط المترو يوميا، موزعة 1.38 مليون بالخط الأول ومليون راكب الخط الثانى و130 ألف ركاب للخط الثالث، لافتا إلى أن 1.65 مليون راكب من هؤلاء يستقلون المترو من خلال تذاكر مفردة قيمتها جنيه، والباقى والبالغ عدده 850 ألف راكب يستقل المترو من خلال اشتراكات سنوية وربع سنوية.

ولفت التقرير إلى أن الـ 1.65 مليون راكب الذين يستقلون خطوط المترو يوميا من خلال تذاكر حققوا إيرادات بلغت خلال العام 2015/ 2016 حوالى 561 مليون جنيه، بينما استقل 374.1 مليون راكب المترو من خلال اشتراكات وحققوا إيراد بلغ طوال العام 33 مليون جنيه، لافتا إلى أن مرفق المترو يعمل به 7491 عاملا بين مهندس وفنى وصراف تذاكر ومحاسب وإدارى.

وأوضح التقرير أن 900 ألف راكب يستقلون الخط الأول من خلال تذاكر و2.38 ألف راكب من خلال اشتراكات، و650 ألف راكب يستقلون الخط الثانى من خلال تذاكر و350 ألف راكب من خلال اشتراكات، و100 ألف يستقلون الخط الثانى من خلال تذاكر و30 ألف من خلال اشتراكات.

ولفت التقرير أن مرفق المترو حقق 22.88 مليون جنيه خلال عام 2015/ 2016 من حصيلة إيرادات إيجار المحلات بالمحطات، بالمقارنة بـ 15.33 مليون جنيه عن نفس النشاط خلال 2014/ 2015، بينما حقق حوالى 44 مليون جنيه من نشاط الإعلان بالمحطات والقطارات وتحصيل الغرامات من المخالفين، حيث تحصل الشركة على 35 مليون جنيه سنويا مقابل تعاقدها المبرم مع الشركة المصرية للسكك الحديدية والنقل الحاصلة على حقوق الامتياز الإعلانى بالمحطات والقطارات.