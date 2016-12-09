حظك اليوم برج الحمل الجمعة 9/12/2016

يعد برج الحمل أحد الأبراج النارية التى تتسم بالحماس والعصبية رغم طيبة قلبها، هو ونظيره من الأبراج النارية مثل برج القوس والأسد، ويقدم اليوم السابع، لمواليد برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى :

من الضرورى توخى الحذر فى مكان عملك اليوم، وإن لم تكن حذرا بحياتك المهنية ستدفع الثمن فى القريب العاجل.

الحمل على الصعيد العاطفى :

اليوم مناسب من الناحية العاطفية وحاول الاقتراب من علاقة غرامية مع درجة من الاعتدال، واترك العنان لطبيعة حبك وهذا يصيب شريك حياتك بالدهشة.

الحمل على الصعيد الصحى :

من المتوقع أن تصاب بالاجتهاد العقلى وينتابك شعور بالخمول والركود لذا تجنب الأنشطة المجهدة، فمجرد الجلوس فى الهواء الطلق والتمتع بالشمس على بشرتك سوف يحسن من صحتك، فاحرص على شرب الكثير من الماء وخذ قسط كاف من النوم.

توقعات علماء الفلك :

آفاق جديدة تنفتح أمامك اليوم، فالموهبة التى كنت تتعامل معها على أنها هواية فقط سوف تجلب لك الأرباح وتصبح مصدر لكسب العيش، ومن المتوقع أن توسع أفكارك وتشهد لحظة نادرة من الرضا عن حياتك.