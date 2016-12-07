من باريس مجموعة ما قبل خريف 2017 من "شانيل"

قدمت دار "شانيل" Chanel مساء أمس مجموعة ما قبل خريف 2017 "شانيل ميتير دارت" Chanel Métiers d'Art في مدينة باريس، وفي العادة تسافر بنا الدار الى مختلف أنحاء العالم لتقدم مجموعاتها الخاصة بمواسم الرحلات أو ما قبل الخريف، ومن "كوبا" حيث قدمت الدار مجموعة الكروز لعام 2017 عادت لموطنها باريس وتحديداً فندق "الريتز" Ritz لتقدم مجموعة ما قبل خريف 2017.

وقد بدا فندق "الريتز" Ritz المكان المثالي بالنسبة لـ "كارل لاغيرفيلد" Karl Lagerfeld المدير الابداعي للدار، وكيف لا و"كوكو شانيل" Coco Chanel قضت فيه حوالي 37 عاماً من حياتها حتى تحول الى بيتها.

وقد تحول يوم أمس الفندق الى قاعة احتفالية كبيرة، تحلق فيها الضيوف والمدعوون حول مائدات مستديرة لمتابعة عرض الأزياء الذي افتتحته صديقة الدار "ليلي روز ديب" Lily Rose Depp، وتوالت بعدها الوجوه المألوفة مثل "كارا ديليفينغ" Cara Delevingne، المغني "فاريل ويليامز" Pharell Williams، و"جورجيا ماي جاغر" Georgia May Jagger وغيرهم...

وقد بدت المجموعة مُبتكرة كالعادة شاهدنا فيها بعض التناقضات المُبدعة، حيث دمج "لاغيرفيلد" Lagerfeld بين النمط العصري وبين النمط الكلاسيكي فشاهدنا مثلاً المعاطف المنفوخة وقد ارتدتها العارضات فوق فساتين التول الناعمة، كما أن رموز الدار كانت حاضرة وبقوة، وقد كان هنالك تركيز كبير على الأقمشة التي بدت غاية في الفخامة، ولاحظنا أن أبرز الاكسسوارت في العرض كانت أكاليل الزهور التي زينت رأس العارضات، الى جانب الأحذية التي تنوّعت بين الجزم، والأحذية المستوحاة من خزانة الرجل، إضافة الى الأحذية اللامعة. وطبعاً ضمت المجموعة تشكيلة من شنط اليد ومن المجوهرات المميزة.