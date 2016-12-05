لوّني أظافرك مع QTICKLES

بين زحمة أيّام العمل الطويلة والقيادة إلى المدرسة والزيارات المتكرّرة إلى النادي الرياضي، قد يصعب إيجاد الوقت الكافي للاعتناء بأظافرك. استعدّي إذاً لحقبة جديدة وجرّبي جَل تلوين الأظافر الفائق السرعة! حان الوقت لنقل العناية بأظافرك إلى مستوى جديد مع QTICKLES!

خطوة واحدة سحريّة

تمّ تأسيس هذه العلامة في الإمارات العربية المتحدة ويتمّ إنتاج مستحضراتها في أوروبا، وهي تجمع بين شغف الشرق الأوسط للجمال مع المعايير العالميّة للجودة والامتياز. توفّر التركيبة الابتكاريّة لطلاء الأظافر QTICKLES UV/LED Nail Polish لوناً رائعاً ولمعاناً فائقاً يدوم عشرة أيام بخطوة واحدة – لا حاجة لطبقة أساسيّة أو إلى طبقة علويّة! يكفي أن تضعي طبقة من لون الجَل المفضّل لديكِ وأن تجففيها في ضوء الأشعة ما فوق البنفسجيّة لتصبحي جاهزة للانطلاق!

تلتصق التركيبة الفريدة بفراش الظفر وتتصلّب في ثواني، فتغلّف أظافركِ بألوان رائعة تكون ناعمة ومرنة ولامعة بشكلٍ إستثنائي.

انتهت التلطيخات والتشقّقات وسيجفّ الطلاء خلال ثواني – من أجل لون رائع ولامع يدوم ويدوم. فتصبحين جاهزة للتألّق خلال دقائق!

سهولة استعمال

لقد استمتعتِ بأظافركِ المترفة طوال 10 أيام (أو أكثر!) وحان الآن الوقت لتجربة لون جديد؛ فما هي الخطوة التالية؟ تتمّ إزالة طلاء الأظافر QTICKLES UV/LED Nail Polish بلطف بواسطة طريقة فريدة وذات نسبة كاشطة منخفضة تستغرق ثلاث دقائق فقط.

بفضل الرّقع الخاصة لإزالة الطلاء الغنيّة بزيوت طبيعيّة ومغذية وبالفيتامين إي، ستبقى أظافركِ صحيّة وقويّة وذات لمعان جميل وطبيعي.

التيّارات الحالية

من لون أحمر متّقد وخوخي مرهف إلى الكوبالت الجريء، تأتي مجموعة QTICKLES لخريف و شتاء

2016 غنيّة بألوان زاهية، مشبّعة ونضرة مستوحاة من منصّات العرض الأكثر رواجاً في هذا الموسم. سواء كنتِ Suzanna الذكيّة أو Sarah الجسورة أو Bailey الجريئة، لقد حان وقت الانضمام إلى التيار الجديد مع أجمل ألوان الأظافر الجديدة التي سيتمّ إطلاقها في الشرق الأوسط!

الألوان الرائجة في خريف 2016

SUZANNA: أحمر متّقد

SAMIIA: أخضر غنيّ

SARAH: ماجنتا ملوكي

SHEILA: رمادي أردواز

BAILEY: أزرق كوبالت