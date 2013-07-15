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الخارجية التركمانية تنفى توجه مواطنيها للجهاد فى سوريا

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الخارجية التركمانية تنفى توجه مواطنيها للجهاد فى سوريا الخارجية التركمانية تنفى توجه مواطنيها للجهاد فى سوريا

نفت وزارة الخارجية فى جمهورية تركمانستان، أنباء تناقلتها وسائل إعلام روسية، تفيد توجه عدد من مواطنيها للقتال فى صفوف المعارضة السورية، وذلك حسب بيان لها.

وأشار البيان إلى أنَّ الادعاءات فى غير محلها، وتسىء كثيراً للعلاقات التركمانية الروسية.

وكانت قناتى "روسيا1" و"روسيا 24"، قد تناقلت أنباء تفيد بأسر القوات النظامية لعدد من المقاتلين الحاملين للجنسية التركمانية، كانوا قد توجهوا فى وقت سابق من عاصمة تركمانستان "عشق أباد" إلى مدينة إسطنبول، ليتم توجيههم من قبل عناصر تابعة لتنظيم القاعدة إلى مدينة حلب السورية.

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مصر 365