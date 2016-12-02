دواء جديد لإبطاء مرض ألزهايمر بحلول عام 2025

كتب بيتر إبراهيم

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على دواء جديد لإبطاء مرض ألزهايمر سيكون متاحا فى غضون عشر سنوات، ويمكن فى نهاية المطاف أن يعطى مثل أدوية الكوليسترول "الستاتين" لملايين من الناس فى منتصف العمر.

وقال العلماء إن الناس سوف يجرى لهم فحص دورى لوظائف المخ بحثا عن العلامات المبكرة لمرض ألزهايمر، لافتين إلى أن العلاج الجديد سيصبح أول علاج فعال للمرضى.

وأوضح البروفيسور "جون هاردى"، عالم الأعصاب فى جامعة لندن وأحد خبراء الخرف الرائدين فى العالم، أنه متفائل لوجود علاج جزرى لمرض ألزهايمر بحلول عام 2025.

وأكد الباحثون على أنه ما يقدر بنحو 850 ألف شخص فى المملكة المتحدة البريطانية لديه شكل من أشكال الخرف، منهم 500 ألف يعانون من مرض ألزهايمر.

وأضاف البروفيسور "هاردى" أن العلاج المتطور يطلق عليه اسم "solanezumab" ويأمل الباحثون فى نجاحة لوقف تراكم لويحات "اميلويد بيتا" فى المخ المسببة لمرض ألزهايمر.