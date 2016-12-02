طبيبة مصرية تستغيث بالسلطات السعودية والملك سلمان لإنقاذها من طليقها السعودي

شيماء مصطفى

إنتشر على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطبيبة مصرية تدعى “أميرة محمود” تعمل في المملكة منذ تسعة سنوات تثتغيث بالشعب السعودي والسلطات السعودية وتتمنى أن يصل صوتها الى الملك سلمان بسبب رفض طليقها السعودي التنازل عن كفالتها فهي تعيش في منطقة جازان ولدية أربع أبناء وتعاني الطبيبة المصرية من الصعوبات التى تواجهها وهي في الغربة ويغلق عليها زوجها السعودي كل الطرق التي تسعى لها لتعيش حياة كريمة وتربي أبناءها.

طبيبة مصرية تستغيث لإنقاذها من طليقها السعودي

مؤكدة إنها لن تترك أبناءها حتى أخر نفس وأوضحت الطبيبة أنها توجهت لمديرية الجوازات في جازان لإستخراج “إقامة والدة مواطن سعودي” لأنها أم لتوأم أنجبتهم من طليقها وأثبتت نسبهما إليه بحكم محكمة لكن إشترط المحكمة بأن يتنازل طليقها عن كفالتها لإصدار الإقامة بما إنها كانت تعمل معه في مستوصف يملكه الطليق.

وأضافت الطبية أنها لديها طفلين بالإضافة الى التوأم من طليقها السعودي وكان أمير جازان “محمد بن ناصر” أرسل خطاب الى الجوازات قائلا:” ليس من العدل بقاؤها على كفالة زوجها” ومع ذلك لم تصدر لها الجوازات الإقامة وكشفت عن تخازل السفارة المصرية في حل مشكلتها فقامت بنشر الفيديو على موقع “الفيس بوك” رغبة منها في إيصال صوتها إذ أنها لا تملك إقامة أو عملا أو سكن لها ولأطفالها الأربعة.

شبكةعيونالإخبارية

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