القبض علي 5 أشخاص بتهة التنقيب عن الاثار ببني سويف‎

مراسل«ONA»

ألقت قوات الشرطة ببني سويف، القبض علي 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الاثار خلال دورية أمنية بمنطقة إبني بيتك بمدينة الشرق.

وقرر المستشار عماد علي المحامي العام لنيابات بني سويف، التحفظ علي المتهمين وتشكيل لجنة ثلاثية مشكلة من هيئة الاثار للإنتقال لمحل الواقعة وبيان ما إذا كان الموقع أثرياً وخضوعة لقانون حماية الاثار من عدمة مع مراعاة مدة الحجز القانونية.

وكانت دورية أمنية برئاسة النقيب محمد كمال بمباحث قسم شرق النيل، ألقت القبض علي، خالد، م 40 عام، وشقيقة محمد 23 سنة كهربائي، وإبراهيم ،س،ق 37 عام عامل، ومحمود ،م،م 35 سنة صاحب محل، وسمير ف،أ 37 سنة أثناء قيامهم بالتنقيب عن الأثار بمنطقة إبني بيتك.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .