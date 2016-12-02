«الفيفا» يرشح رونالدو وميسي وجريزمان لأفضل لاعب في العالم لعام 2016

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”عن الثلاثي المرشح لجائزة اللاعب الأفضل على مستوى العالم لعام 2016، حيث ضم هذا الثلاث البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان جريزمان.

وكان “كريستيانو رونالدو”، قد فاز مع ناديه “ريال مدريد” ببطولة دوري أبطال أوروبا, وحقق مع منتخب بلاده لأول مرة بطولة كأس الأمم الأوروبية، فضلًا عن تحقيق لقب هداف دوري الأبطال وثاني هدافي الدوري الإسباني.

فيما تمكن جريزمان لاعب اتليتكو مدريد من التأهل لنهائي دوري الأبطال الأوروبي, بجانب نهائي كأس الأمم الأوروبية مع منتخب الديوك الفرنسية وكذلك التتويج بلقب هداف البطولة، بينما تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قيادة فريقه برشلونة للجمع بين بطولتي الدوري والكأس في إسبانيا، بجانب كونه أكثر من سجل أهدافا في عام 2016 في مختلف المسابقات.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم اللاعب الفائز في الحفل الذي سيقام في التاسع من يناير المقبل، وذلك من خلال تصويت يشارك فيه مدربو المنتخبات وقادتها ووسائل الإعلام وكذلك الجماهير.

أ ش أ