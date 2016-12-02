وكيل لاعبين يعرض "إيتو" على الأهلى بـ"2 مليون دولار" فى الموسم

كتب أحمد طارق

عرض عادل سعد، وكيل اللاعبين المصرى ـ الأمريكى، النجم الكاميرونى صامويل إيتو، مهاجم تشيلسي وبرشلونة السابق، ونادى أنطليا سبور التركى الحالى، على الأهلى من أجل التعاقد معه فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويبحث فى الوقت الحالى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى، عن مهاجم أفريقى لتدعيم صفوفه فى انتقالات شهر يناير المقبل، فى ظل عدم اقتناع الجهاز بالمهاجم الغانى جون أنطوى.

من جانيه أكد عادل سعد، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالمهندس محمود طاهر، رئيس القلعة الحمراء، وعرض عليه خدمات الكاميرونى "إيتو" مشترطاً حصول اللاعب على 2 مليون دولار سنوياً، كما سيتم عرض خدماته على نادى الزمالك أيضاً.

أضاف وكيل اللاعبين المقيم بأمريكا، أن صامويل إيتو، يمتلك عرضا آخر من أحد الأندية الصينية، إلى أن اللاعب يرغب فى أن ينضم لأحد قطبى الكرة المصرية، ليختتم به حياته الكروية، حتى يصبح بوابته للعمل فى الاتحاد الأفريقى "الكاف" عقب انتهاء مسيرته مع الساحرة المستديرة.