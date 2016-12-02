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بالفيديو..كارثة كبرى : ما يحدث في خطوط إنتاج “الصلصة والكاتشب” بالمصانع الفاسدة.. مناظر مؤلمة ومقززة

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بالفيديو..كارثة كبرى : ما يحدث في خطوط إنتاج “الصلصة والكاتشب” بالمصانع الفاسدة.. مناظر مؤلمة ومقززة بالفيديو..كارثة كبرى : ما يحدث في خطوط إنتاج “الصلصة والكاتشب” بالمصانع الفاسدة.. مناظر مؤلمة ومقززة

كثيرا منا يستخدم الصلصة المعلبة خاصة السيدة العاملة لسهولتها في عمل الأكل والجميع يحبها لأنه لا يجد أي فرق بينها وبين الطماطم ولكن في ظل غياب الرقابة الإدارية نجد هناك بعض الأشخاص يبيعون ضميرهم ليكسبوا اكثر ولا يهمهم من سيأكل منتجهم

ولكن قام احد العمال الذين يعملون بأحد مصانع الطماطم الشهيرة والتي لها سمعه في السوق المصري ليكشف لنا عن كارثة كبري تقوم بها هذه الشركة حتي تتدخل الأجهزة الرقابية بالدولة لوقف عمل هذه الشركة وحظر تداول هذا المنتج حيث انه كان يعمل في خط أنتاح المصنع وكان شاهد عيان علي سيارات النقل التي كانت تأتي للمصنع وكانت طماطم فاسدة ومليانه دود ويخرج منها رائحة عفنه لا تطاق.

وقد قامت الإعلامية “مني عراقي” باستضافة العامل في برنامجها “انتباه” والذي يعرض علي قناة المحور، وقد أضاف العامل انه يتم تصنيع الصلصة من الطماطم الفاسدة وقد رجع إلى مهندس الإنتاج بالمصنع من الطماطم التي يتم بها تصنيع الصلصة إنها فاسدة لا تصلح حتي للحيوانات ولكن المهندس رد عليه قائلا “خليك في شغلك … واسكت”.

 

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