قرار إلغاء الجمارك علي “الدواجن” يتسبب في مشكلة مع الكويت

شيماء مصطفى

قامت الحكومة المصرية في خلال الفترة القليلة الماضية، بإصدار قرار بإلغاء التعريفة الجمركية، علي الدواجن التي يتم إستيرادها من خارج مصر، وهو القرار الذي أكدت العديد من المصادر المطلعة داخل الحكومة، قد أدي إلي إيقاف المفاوضات مع دولتي الكويت وجنوب أفريقيا من أجل الإستثمار في مصر، وبالتحديد في هذا المجال “الدواجن”.

حيث أكدت المصادر المطلعة، أنه قد توقف ضخ أي إستثمارات من الجانب الكويتي في قطاع الدواجن بمصر بعد إصدار هذا القرار من الحكومة المصرية، ومن المتوقع خلال الفترة القليلة القادمة، أن تتدخل مؤسسة الرئاسة المصرية من أجل حل تلك المشكلة، وربما يتم إلغاء هذا القرار بشكل نهائي من أجل إرضاء دولة الكويت.

والجدير بالذكر، أن الحكومة قد قامت بإتخاذ هذا القرار، بسبب مطالبات المستوردين، من أجل تخفيف الأعباء من عليهم، خاصة بعد القرارات التي تم إتخاذها مؤخراً والتي ادت بدورها إلي إرتفاع كبير في أسعار الدولار الأمريكي، بجانب وجود “مافيا الإستيراد” التي كانت تستغل هذا الوضع خلال الفترة الماضية.

شبكةعيونالإخبارية

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