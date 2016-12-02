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مواطن بورسعيدى يشتكى من إرتفاع سعر السكر والمحافظ يرد: والمصحف ما انا سايبه دا اخوانى

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مواطن بورسعيدى يشتكى من إرتفاع سعر السكر والمحافظ يرد: والمصحف ما انا سايبه دا اخوانى مواطن بورسعيدى يشتكى من إرتفاع سعر السكر والمحافظ يرد: والمصحف ما انا سايبه دا اخوانى

لاشك ان شبح إرتفاع الأسعار أصبح الآن يؤرق أحلام كل الطبقات الكادحة والمتوسطة والفقيرة من شعب و بدأ الامر مؤخرا فى الشهور الاخيرة بالإرتفاع فى الأسعار تدريجيا بداية الأمر كان بسبب إرتفاع قيمة الدولار الامريكى مقابل العملة المحلية الجنيه المصرى ولكن زاد الامر بمجرد ظهور الازمات المتكررة فى نقص السلع الإستهلاكية الهامة من الاسواق بشكل مخيف وملحوظ جدا فبدأ الامر بنقص كبير فى كميات السكر و إحتكار البعض لكميات تتجاوز الأطنان من السكر للإستفاده من إرتفاع سعر السكر فى السوق المصرية بشكل كبير حتى انه تجاوز فى بعض مناطق الجمهورية العشرون جنيها نظرا لإستغلال و إحتكار بعض التجار .

وقد عبر مواطن بمحافظة بورسعيد عن غضبه وضجره امام محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان اليوم عقب أداء صلاة الجمعة اليوم بمحافظة بورسعيد فى مسجد المجمع الغسلامى بمدينة بورفؤاد من إرتفاع الأسعار الكبير جدا على السلهع الإستهلاكية الهامة اليومية ومن أبرزها السكر الذى أكد للمحافظ انه إشتراه بالأمس الكيلو بـ 14 جنيها .

وعلق المجحافظ اللواء عادل الغضبان سريعا على كلمات المواطتن الغاضبة : فين التاجر دا وريهولى دا راجل إخوانى . و أمسك المحافظ يد المواطن البورسعيدى وقال له : صور الراجل دا وهاتهولى لأن دا إخوان والمصحف مانا سايبه لان كيلو السكر عندنا بـ 7 جنيه بس .

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