الفقي: الرئيس السيسي وافق علي ما لم يوافق عليه مبارك!

شيماء مصطفى

ظهر المفكر السياسي المصري المعروف مصطفي الفقي في برنامج “يحدث في مصر” والذي يتم إذاعتة علي قناة “إم بي سي مصر”، وتحدث خلال هذا اللقاء عن العديد من النقاط الهامة، وكان علي رأسها علي الفوارق ما بين الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقد تحدث عن مواقف الرئيسين.

شخصية مبارك

حيث قال الفقي، أن الرئيس مبارك كان شخصية عنيدة للغاية، ولذلك كان يرفض ان ينصاع ويخضع للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ظهر في العديد من المواقف التي إتخذها الرئيس الأسبق، والتي جعلت أمريكا تتخلي عنه في خلال ثورة 25 يناير، ليرحل عن حكم مصر ويدفع ثمن عنادة الشديد ضد الدولة الأقوي عالمياً.

ما قام به السيسي ولم يقم به مبارك

وأضاف الفقي، أن جميع الرؤوساء العرب وحتي الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي يخضع للإرادة الأمريكية، ولكن هذا ما لم يفعلة الرئيس مبارك أيام حكمه، وأشار الفقي ان النظام الأمريكي لم يطلب أن يتم إقامة قواعد عسكرية في الأراضي المصرية، لأنه يعلم أن مصر دولة كبيرة ولن تقبل بمثل هذه الأشياء.

شبكةعيونالإخبارية

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