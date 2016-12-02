هجمات إلكترونية جديدة ضد الحكومة السعودية

الرياض (أ ف ب)

استهدفت هجمات جديدة اجهزة كمبيوتر تابعة للحكومة السعودية كما أعلنت صحيفة "اراب نيوز" المحلية الجمعة.

ونقلت عن المركز الوطنى السعودى لأمن المعلومات اعلانه "الكشف عن هجمات مدمرة الكترونية ضد وكالات ومؤسسات حكومية حيوية".

وبين الأهداف قطاع النقل، وفقا للمصدر دون الخوض فى تفاصيل.

وكان المركز حذر فى نوفمبر من "تهديدات منظمة لوضع بعض الوكالات خارج الخدمة"، بحسب "اراب نيوز".

وأضافت أن قراصنة حاولوا من الخارج زرع برمجيات خبيثة أو فيروس لعرقلة بيانات مستخدمى هذه الأجهزة.

وكانت شركة "سيمانتك" الاميركية المختصة بامن المعلومات الالكترونية اعلنت الثلاثاء ان البرنامج الخبيث "شمعون" الذى يحذف محتويات الاقراص الصلبة "عاود الظهور بشكل مفاجئ، وتم استخدامه فى موجة جديدة من الهجمات ضد اهداف فى السعودية".

وأضافت أن "شمعون" كان استخدم فى الهجمات ضد قطاع الطاقة السعودى عام 2012، "ولم يتغير إلى حد كبير مقارنة مع نسخته التى تم استخدامها قبل اربع سنوات".

وتابعت سيمانتك "يبدو أن منفذى الهجوم قاموا بعمل كبير من التحضيرات للعملية".

وأشارت الى "اعادة تكوين البرنامج الخبيث مع كلمات السر التى يبدو انها سرقت من المنظمات المستهدفة وربما استخدمت لانتشاره".

إلا أن الشركة الأمريكية لم تحدد هوية مرتكبى الهجوم الذى يعود تاريخه إلى 17 نوفمبر أو الأجهزة الحكومية المتضررة فى السعودية.

وأكدت أن "مرتكبى الهجوم يريدون بشكل واضح لفت انتباه من استهدفوهم".

وفى اغسطس، كانت وسائل الاعلام السعودية ذكرت أن هجمات الكترونية استهدفت عددا من مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية التى لم تحددها.

يذكر أن مسؤولين فى أجهزة الاستخبارات الأمريكية كانوا اشتبهوا فى تورط إيران فى الهجمات الالكترونية عام 2012 ضد شركة النفط السعودية "ارامكو" وشركة الغاز القطرية "راس غاز".