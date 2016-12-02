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ارتفاع جديد لسعر الدولار في البنوك امام الجنيه المصري

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ارتفاع جديد لسعر الدولار في البنوك امام الجنيه المصري ارتفاع جديد لسعر الدولار في البنوك امام الجنيه المصري

ارتفع اليوم الجمعة امام الجنيه المصري مقارنة بتعاملات الامس الخميس، حيث بلغ اليوم متوسط سعر الدولار امام الجنيه المصري فى البنوك المصري سعر 17.6729 جنيه للشراء و18.1360 جنيه للبيع، فيما سجل متوسط سعر الامس أمس 17.67 للبيع . سعر الدولار اليوم

وسجل الدولار ارتفاعآ فى اغلب البنوك المصرية صباح اليوم حيث سجل فى بنك SAIB سعر ١٧٫٧٥ للشراء و ١٨٫١٥ للبيع ، كما ارتفع ايضآ فى البنك المصري الخليجي وسجل سعر١٧٫٦ للشراء و سعر ١٨٫1 للبيع وسجل فى البنك الأهلي المصري سعر ١٧٫٥٥ للشراء و ١٧٫٨ سعر الدولار بالبنوك المصرية محدثة وفقآ لاخر تحديث بجميع البنوك المصرية: البنك سعر الشراء سعر البيع بنك البركة ١٧٫٧٦ جم ١٨٫٢٤ جم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٧٫٧٥ جم ١٨٫١٥ جم بنك بيريوس ١٧٫٧٥ جم ١٨٫٢٥ جم البنك المصري لتنمية الصادرات ١٧٫٧٢ جم ١٨ جم بنك HSBC ١٧٫٧ جم ١٨٫٢٥ جم كريدي أجريكول ١٧٫٧ جم ١٨٫٢ جم بنك الاسكندرية ١٧٫٦٨ جم ١٧٫٩٨ جم المصرف المتحد ١٧٫٦٥ جم ١٧٫٨٥ جم بنك إيران للتنمية ١٧٫٦٥ جم ١٨٫١ جم البنك العربي الافريقي الدولي ١٧٫٦٥ جم ١٧٫٩٢ جم بنك التعمير و الاسكان ١٧٫٦ جم ١٨٫٢ جم البنك المصري الخليجي ١٧٫٦ جم ١٨٫١ جم مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٧٫٦ جم ١٨٫١ جم البنك الأهلي المصري ١٧٫٥٥ جم ١٧٫٨ جم بنك قناة السويس ١٧٫٥٥ جم ١٧٫٩ جم بنك مصر ١٧٫٥٥ جم ١٧٫٨ جم بنك القاهرة ١٧٫٥٥ جم ١٧٫٨ جم بنك بلوم مصر ١٧٫٥٥ جم ١٨ جم بنك فيصل ١٧٫٥ جم ١٨ جم البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٧٫٥ جم ١٨٫٢ جم البنك التجارى الدولي CIB ١٧٫٥ جم ١٧٫٧٥ جم

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