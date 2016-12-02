"تشريعية البرلمان": إحالة بيان الحكومة ربع السنوى إلى اللجان النوعية

كتب محمد مجدى السيسى

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن إعلان الحكومة إرسال بيانها ربع السنوى للبرلمان خلال 10 أيام، يؤكد أن البرلمان يؤدى دوره الدستورى، سواء فى التشريع أو الرقابة، ويؤكد اكتمال المؤسسات الدستورية فى مصر، مشيراً إلى أنه سيتم إحالة البيان إلى اللجان النوعية المتخصصة فور وصوله إلى البرلمان، أو إلى لجنة خاصة تُشكل بقرار من رئيس المجلس إذا اقتضى الأمر.

وأضاف "أبو شقة" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن اللجان النوعية ستضع تقارير بشأنه، تُحال إلى رئيس المجلس، ثم تُناقش فى إحدى الجلسات العامة، متابعاً: "مجلس النواب هو صاحب القرار الأخير بشأن البيان، إما بالموافقة عليه أو بتوجيه سؤال إلى الحكومة، قد يتحول إلى استجواب، وقد يصل الأمر إلى سحب الثقة من وزير ما إذا رأى المجلس ذلك وفق الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية".

كان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أكد لـ "اليوم السابع"، أن الحكومة تعكف الآن على الانتهاء من إعداد بيانها الربع سنوى والخاص بتقييم الأداء، لإرساله إلى البرلمان خلال عشرة أيام من الآن، ذلك بناءً على تكليف المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.