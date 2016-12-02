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7 نصائح صحية يجب اتباعها عند عمر الثلاثين أبرزها تعلم الطهى

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7 نصائح صحية يجب اتباعها عند عمر الثلاثين أبرزها تعلم الطهى 7 نصائح صحية يجب اتباعها عند عمر الثلاثين أبرزها تعلم الطهى

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 7 نصائح صحية يجب اتباعها عند سن الثلاثين، وتشمل الآتى:

 

1. يجب البدء فى تعلم الطهى، لأن هذه العادة يمكن أن تساعد فى اتباع نظام غذائى صحى ونظيف وتجنبك تناول الأكلات السريعة.

 

2. أظهرت دراسة أن من الأفضل عند سن الثلاثين تناول الأطعمة النباتية والإقلال من تناول اللحوم، لأن الطعام النباتى صحى للأمعاء ويكون منخفض .

 

3. الحفاظ على الوزن المثالى لجسمك بمجرد الوصول لسن الثلاثين فهى وسيلة جيدة للحفاظ على لياقة الجسم، لأن عند الوصول لسن الثلاثين يكون هناك الكثير من التغيرات الهرمونية ويكون معدل التمثيل الغذائى بطىء، ومن المهم أن تحافظ على وزنك صحى.

 

4. من الضرورى أن يشمل النظام الغذائى أحماض أوميجا 3، وذلك عن طريق تناول الكثير من المكسرات وجوز الهند والأسماك، لأن من المعروف أن الأوميجا 3 تبطئ الشيخوخة وتمنع آلام الجوع.

 

5. بعد الوصول للثلاثين من العمر تأكد من انخفاض نسبة السكر الزائد والأملاح، لأن الجسم لن يكون قادرا على معالجتها بفاعلية، ما يجعلك عرضة لمرض السكرى وارتفاع ضغط الدم.

 

6. من الضرورى التحدث مع مدرب شخصى أو الطبيب الخاص بك، واختيار روتين للتمارين الرياضية بإنتظام والتى يمكن أن تساعد فى زيادة التمثيل الغذائى ومعدل التمثيل الغذائى الذى ينخفض عند سن الثلاثين.

 

7. إذا كنت تعمل يجب أخذ فترات من الراحة المتكررة والمشى قليلا والقيام ببعض التمارين، من أجل تجنب الاضطرابات المرتبطة بساعات الجلوس الطويلة.


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مصر 365

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