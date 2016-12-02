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تعيين اللواء عادل رشاد رئيسًا للمجلس الأعلى للشرطة

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تعيين اللواء عادل رشاد رئيسًا للمجلس الأعلى للشرطة تعيين اللواء عادل رشاد رئيسًا للمجلس الأعلى للشرطة

الجمعة، 02 ديسمبر 2016 06:59 م

>كتب محمود عبد الراضى

أصدر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الجمعة، قرارًا بتعيين مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن اللواء عادل رشاد، رئيسًا للمجلس الأعلى للشرطة خلفا للواء د.على عبد المولى، وذلك لبلوغه سن المعاش نهاية الشهر الماضى.

 

ويشغل اللواء عادل رشاد منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، بجانب عمله كرئيس للمجلس الأعلى للشرطة، ويضم المجلس الأعلى للشرطة، اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واللواء محمد شعراوى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، واللواء محمد الشربينى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء هشام العراقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، واللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن القاهرة، وعدد آخر من مساعدى الوزير.

 

 

 

 


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