بالصور.. إقبال على أسواق بورسعيد رغم سوء حالة الطقس

بورسعيد - محمد عزام

توافد المئات من أهالى المحافظات الأخرى على أسواق بورسعيد، اليوم الجمعة، لشراء الملابس الشتوى التى تتوافر بأسعار أقل من محافظاتهم؛ نظرا لإغلاق الملابس المقبلة برسم الوارد، ودخولها بنظام المنطقة الحرة داخل المحافظة؛ وذلك رغم سوء الأحوال الجوية .

هذا وقد تعاونت بعض المؤسسات والجمعيات مع مماثليها فى المحافظات الأخرى لجلب أتوبيسات تضم مجموعات من الأسر والشباب ترويجاً للمدينة تجارياً وسياحياً .

هذا وقد أعلنت جمعية "من أجل مصر" فرع محافظة بورسعيد، عن وصول 6 أتوبيسات من محافظة الجيزة لدعم الحركة التجارية والسياحية، وقال الدكتور أحمد أبو المجد، منسق الجمعية بالمحافظة، إنه تم استقبال 200 من أعضاء الجمعية بمحافظة الجيزة ضمن خطة الجمعية لتنظيم رحلات أسبوعية لتنشيط الحركة التجارية بالمدينة الباسلة ومحاربة كساد حركة البيع والشراء.

ومن جانبه وجه أحمد منصور، منسق الشباب بالجمعية، الشكر لمحافظة الجيزة التى لبت الدعوة لتنشيط الحركة التجارية ضمن مجموعة من الدعوات تم إرسالها لجميع المحافظات تنشيطاً للتجارة والسياحة ببورسعيد، ونعِد بزيادة الأعداد خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد أحد زائرى المحافظة أن زيارته لبورسعيد ليست الأولى وهى مدينة تلقى قبولاً له؛ مشيراً إلى أنه رغم زيادة سعر الدولار وارتفاع السلع بشتى محافظات مصر إلا أن بورسعيد تتمتع بانخفاض فى الأسعار خاصة الملابس .

وأوضح هشام عباس، منسق الجمعية بالجيزة، أن رحلتنا لبورسعيد لن تكون الأخيرة، ولكنها بداية لمجموعة من الرحلات يتم تنظيمها تباعاً ترويجاً للمدينة الحرة، ونتمنى أن يستجيب شباب محافظات الجمهورية لهذه المبادرة .

وأشار زائر آخر إلى أنه أول مرة يأتى إلى بورسعيد، وسأكررها ثانية لأننى وجدتها بلدا جميلة، وشعرت أنها قطعة مختلفة عن مصر، وناشد الجميع بالتآلف والحب من أجل المصلحة العامة للوطن .

أحمد منصور منسق الشباب بجمعية من أجل مصر ببورسعيد