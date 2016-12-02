الشرطة الإسرائيلية تستدعى مسئول بمكتب نتنياهو متهم باغتصاب مطربة

كتب: هاشم الفخرانى

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن جيل شافير كبير موظفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، استدعى مؤخراً من قبل الشرطة للتحقيق معه بتهمة اغتصاب مغنية إسرائيلية بالقوة.

وأضافت الصحيفة أن التحقيقات الأولية أثبتت أن شافير الذى تولى مهام المنصب فى عام 2013 اقتاد المغنية الإسرائيلية وهو فى حالة سكر تام وقام بالاعتداء عليها جنسيا وحاول تقبيلها عنوة ولما قاومت ذلك هم باغتصابها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المطربة الإسرائيلية قالت فى التحقيقات أنه أمر أحد المرافقين له بتصويره أثناء اغتصابها بواسطة هاتف محمول، وبعد ذلك أمر أحد الحراس بنقلها إلى منزلها بالقدس.

وقالت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية فتحت التحقيق فى القضية منذ أسبوعين بعد البلاغ الذى تقدمت به المغنية الإسرائيلية ضده، وتم إبلاغ المحامى مكتب نتنياهو بذلك.