أخبار عاجلة

مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار السعودية اليوم.. إحدى طائرات المملكة تهبط اضطراريًا بمطار كراتشى

Google+ Print
أخبار السعودية اليوم.. إحدى طائرات المملكة تهبط اضطراريًا بمطار كراتشى أخبار السعودية اليوم.. إحدى طائرات المملكة تهبط اضطراريًا بمطار كراتشى

> كتب: هاشم الفخرانى

اهتمت الصحف الصادرة اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار السعودية اليوم، هبطت طائرة سعودية اضطراريًا فى مطار كراتشى الباكستانى اليوم الجمعة بعد تعرض قائدها لعارض صحى.

وأوضح مصدر رسمى فى الخطوط الجوية العربية السعودية، أنه بعد مغادرة رحلة السعودية رقم "sv891" المتجهة من لكناو بالهند فى طريقها إلى جدة بنحو ساعتين ونصف، تعرض قائد الطائرة من طراز ايرباص 330A لعارض صحى استدعى تولى مساعده قيادة الطائرة والتنسيق مع مركز العمليات بجدة وسلطات مطار كراتشى فى باكستان للهبوط فى مطار كراتشى واستدعاء طبيب للاطمئنان على صحة قائد الطائرة.

وقال مصدر للعربية : "هبط مساعد الطيار بالطائرة بشكل طبيعى، وتم إجراء الكشف على قائد الطائرة، وقرر الطبيب نقله إلى المستشفى لإجراء العلاج اللازم، وإثر ذلك تقرر إلغاء الرحلة وإنزال المسافرين فى صالة خاصة فى المطار وتقديم الضيافة لهم ريثما تصل الطائرة البديلة".

وأشار إلى أنه تم على الفور تأمين طائرة بديلة من ذات الطراز غادرت مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة عند فى رحلة خاصة لنقل المسافرين القادمين من لكناو إلى جدة، وكان على متنها طاقم إضافى مكون من قائد ومساعد ومضيف للعودة بالطائرة الأصلية من كراتشى إلى جدة بدون مسافرين.

ومن أخبار السعودية اليوم، رصد مركز الأمن الإلكترونى فى السعودية هجمة إلكترونية منظمة على عدة جهات حكومية، منها قطاع النقل ومنشآت حيوية، تهدف إلى تعطيل جميع الخوادم والأجهزة للمنشأة بحيث يؤثر ذلك على جميع الخدمات المقدمة من تلك المنشأة، ويقوم المهاجم بالاستيلاء على معلومات الدخول للنظام ثم زرع برمجية خبيثة لتعطيل بيانات المستخدم بحسب وكالة "واس".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية