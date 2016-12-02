أخبار السعودية اليوم.. إحدى طائرات المملكة تهبط اضطراريًا بمطار كراتشى

كتب: هاشم الفخرانى

اهتمت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار السعودية اليوم، هبطت طائرة سعودية اضطراريًا فى مطار كراتشى الباكستانى اليوم الجمعة بعد تعرض قائدها لعارض صحى.

وأوضح مصدر رسمى فى الخطوط الجوية العربية السعودية، أنه بعد مغادرة رحلة السعودية رقم "sv891" المتجهة من لكناو بالهند فى طريقها إلى جدة بنحو ساعتين ونصف، تعرض قائد الطائرة من طراز ايرباص 330A لعارض صحى استدعى تولى مساعده قيادة الطائرة والتنسيق مع مركز العمليات بجدة وسلطات مطار كراتشى فى باكستان للهبوط فى مطار كراتشى واستدعاء طبيب للاطمئنان على صحة قائد الطائرة.

وقال مصدر للعربية : "هبط مساعد الطيار بالطائرة بشكل طبيعى، وتم إجراء الكشف على قائد الطائرة، وقرر الطبيب نقله إلى المستشفى لإجراء العلاج اللازم، وإثر ذلك تقرر إلغاء الرحلة وإنزال المسافرين فى صالة خاصة فى المطار وتقديم الضيافة لهم ريثما تصل الطائرة البديلة".

وأشار إلى أنه تم على الفور تأمين طائرة بديلة من ذات الطراز غادرت مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة عند فى رحلة خاصة لنقل المسافرين القادمين من لكناو إلى جدة، وكان على متنها طاقم إضافى مكون من قائد ومساعد ومضيف للعودة بالطائرة الأصلية من كراتشى إلى جدة بدون مسافرين.

ومن أخبار السعودية اليوم، رصد مركز الأمن الإلكترونى فى السعودية هجمة إلكترونية منظمة على عدة جهات حكومية، منها قطاع النقل ومنشآت حيوية، تهدف إلى تعطيل جميع الخوادم والأجهزة للمنشأة بحيث يؤثر ذلك على جميع الخدمات المقدمة من تلك المنشأة، ويقوم المهاجم بالاستيلاء على معلومات الدخول للنظام ثم زرع برمجية خبيثة لتعطيل بيانات المستخدم بحسب وكالة "واس".