أخبار العراق اليوم.. الأمم المتحدة: مقتل 1959 من القوات العراقية فى نوفمبر

كتبت رباب فتحى

ركزت أخبار العراق اليوم على إحراز القوات العراقية تقدما فى محيط مركز مدينة الموصل، محاولة محاصرة تنظيم داعش، لكن فقدت القوات العراقية نحو 2000 من عناصرها فى معركة استعادة الموصل فى نوفمبر الماضى، حسب إحصائية للأمم المتحدة.

ووفقاً للأرقام الشهرية التى تصدرها بعثةُ المنظمة الدولية، فقد قتل 1959 من عناصر القوات الأمنية الشهر الماضى وأصيب نحو 450 آخرين بجروح.

كما سلطت أخبار العراق اليوم الضوء على أمل الحكومة العراقية أن يساعد الاتفاق الجديد لمنظمة "أوبك" البلاد، التى تعانى من الحرب، فى توفير ما يكفى من الأموال للمساعدة فى دفع كلفة قتال تنظيم "داعش" الإرهابى.

ويعيش العراق، الذى تشكل عائدات النفط 95% من موازنته، أزمة اقتصادية منذ أواخر 2014، عندما بدأت أسعار النفط فى الانخفاض، وبدأت الأزمة بعد أشهر من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابى على أجزاء كبيرة من شمال وغرب العراق.

وسيطر التنظيم على مناطق تحتاج جهدا كبيرا لإعادة بنائها، وعلى الحكومة إعادة تسليح قطاعات كبيرة من قوات الجيش والأمن ورعاية النازحين من منازلهم.

من ناحية أخرى، تناولت أخبار العراق اليوم إعلان الحكومة العراقية أن صادراتها من النفط الخام سجلت رقما قياسيا الشهر الماضى لتصل إلى أربعة ملايين و51 ألف برميل.

ولم يسبق أن بلغت صادرات النفط الخام العراقية هذا المعدل من قبل، وفى شهر أكتوبر الماضى وصلت الصادرات إلى ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف برميل يوميا.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إن الصادرات النفطية من المنافذ الجنوبية سجلت ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت ثلاثة ملايين و407 آلاف برميل يوميا، وأشار فى بيان إلى أن صادرات نفط كركوك بلغت 64 ألف برميل، بينما بلغت معدلات التصدير من حقول كردستان إلى 580 ألف برميل يوميا.