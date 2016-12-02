بالصور..ألمانيا تحتضن فرع بيت العائلة المصرية

في أول رد فعل عملي بعد نجاح مؤتمر تأسيس بيت العائلة المصرية بالقاهرة، نجح عضو المجلس الرئاسي للاتحاد علاء ثابت في تدشين فرع بيت العائلة بألمانيا، وقال، “الكيان الجديد تم تسجيله رسميًا لدى السلطات الألمانية، ومن ثم تسجيله لدى الاتحاد العالمي للبيت بالنمسا”.

ورحب الاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية بالخطوة التي اتخذها عضو المجلس الرئاسي علاء ثابت، مشيدًا بالخطوة التي اعتبرها بيت جديد للعائلة في ألمانيا كلها، حتى يكون مظلة لكل المصريين بدولة كبيرة، ولا يقتصر على مقاطعة واحدة فقط.

ويذكر أن الاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية مكون من 13 دولة حول العالم، يمثلهم جمال حماد بسويسرا، وصالح فرهود بفرنسا، وحسام بازينة بالنمسا، وأحمد سمير بتونس، والدكتور وائل عبد القادر بإيطاليا، وبهجت العبيدي بالنمسا، وأحمد زكي بالسعودية، وأيمن العيسوي بروسيا، وهشام بيومي بكندا، والسيد بغدادي بالكويت، ومختار يوسف بالإمارات العربية المتحدة، ودينا صلاح بكندا.