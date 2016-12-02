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حسام البدرى يؤجل الرد على معسكر الإمارات بسبب المنتخبات الوطنية

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حسام البدرى يؤجل الرد على معسكر الإمارات بسبب المنتخبات الوطنية حسام البدرى يؤجل الرد على معسكر الإمارات بسبب المنتخبات الوطنية

>كتب رمضان حسن

أجّل حسام البدرى المدير الفنى للأهلي، الرد على إدارة النادى بشأن إقامة معسكر للفريق بالإمارات خلال يناير المقبل، انتظارا لمعرفة اختيارات المنتخبات الوطنية(الأول-العسكرى-الشباب)، للاعبى الفريق الأحمر.

 

وأحضرت الشركة الراعية للقلعة الحمراء، عرضا للأهلى بإقامة معسكر بالإمارات مع إمكانية خوض مباراتين وديتين أو لقاء واحد على الأقل.

 

ويشهد شهر يناير المقبل غياب أكثر من 10 لاعبين عن الأهلى لانضمامهم لصفوف المنتخبات الوطنية، حيث سيتواجد 4 لاعبين داخل معسكر الإعداد الخاص بمنتخب الشباب وهم أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وأحمد حمدى وكريم نيدفيد، استعدادا للمشاركة فى أمم أفريقيا 2017 بزامبيا والمقرر انطلاقها فى فبراير، بجانب احتمالية انضمام 5 لاعبين للمنتخب العسكرى، الذى يستعد للمشاركة فى كأس العالم بسلطنة عمان وهم: أحمد عادل عبد المنعم وحسام عاشور ومؤمن زكريا ومحمد حمدى زكى ومحمد نجيب، بالإضافة إلى احتمالية تواجد حوالى 4 أو 5 لاعبين آخرين مع الأول، الذى سيشارك فى أمم 2017 بالجابون.


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مصر 365

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