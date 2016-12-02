"حتمية التنمية من أجل مصر" مؤتمر تشهده طور سيناء غدًا

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال هانى جودة عبد الجواد رئيس المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان بجنوب سيناء، أن المنظمة ستنظم غدًا مؤتمرًا تحت عنوان (حتمية التنمية من أجل مصر) بطور سيناء، لمناقشة وتوضيح قانون الخدمة المدنية الجديد وآلية تنفيذه تطوير أداء العاملين المدنين بالدولة.

وأضاف عبد الجواد لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر يناقش سبل التنمية فى القطاع الزراعى والتخطيط العمرانى واستغلال الموارد الطبيعية، وذلك بحضور نخبة من العلماء ورجال القانون، منهم الدكتور شحتة أبوزيد شحتة أستاذ القانون الدستورى ورئيس المنظمة الدولية، والدكتور عفيفى عباس عفيفى أستاذ مركز البحوث بوزارة الزراعة والرى، والدكتور على مهران هشام أستاذ التخطيط والعمارة البيئية والحاصل على الجائزة العالمية فى الإبداع البيئة فى اليابان، وماجد حسنى رئيس مركز الدراسات والاسترايجية والتدريب.