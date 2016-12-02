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5 معلومات تلخص أهمية مضيق "هرمز" الاقتصادية والاستراتيجية

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5 معلومات تلخص أهمية مضيق "هرمز" الاقتصادية والاستراتيجية 5 معلومات تلخص أهمية مضيق "هرمز" الاقتصادية والاستراتيجية

>كتب هاشم الفخرانى

يمثل مضيق هرمز، الذى يعد أهم أحد الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن، أهمية استراتيجية واقتصادية وتجارية كبرى لدول الخليج العربى بصفة خاصة ودول الشرق الأوسط بصفة عامة، بل هو الرئة التى تتنفس من خلالها دول الخليج، بل المنفذ البحرى الوحيد لعدة دول وهى "العراق – الكويت - البحرين- قطر- الإمارات العربية".

 

ويقع "المضيق" فى منطقة الخليج العربي فاصلاً ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، وتطل عليه من الشمال إيران (محافظة بندر عباس) ومن الجنوب سلطنة عمان (محافظة مسندم) التى تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه باعتبار أن ممر السفن يأتى ضمن مياهها الإقليمية.

 

 

 

ويضمّ المضيق عدداً من الجزر الصغيرة غير المأهولة أكبرها جزر قشم الإيرانية ولاراك وهرمز، إضافةً إلى الجزر الثلاث المتنازع عليها بين إيران والإمارات (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، ويبلغ عرضه  50 كم (34 كم عند أضيق نقطة) وعمقه 60 م فقط، ويبلغ عرض ممرّى الدخول والخروج فيه ميلين بحريّين (أي 10,5كم).

 

الأهمية الاقتصادية والتجارية لمضيق هرمز 

1 - مع اكتشاف النفط ازدادت أهمية المضيق الاقتصادية نظراً للاحتياطى النفطى الكبير بالمنطقة العربية واستيراد الخدمات والتكنولوجيا، بمعنى أن المضيق يربط بين أكبر مستودع فى العالم وأكبر سوق. 

2-   تعبره من 20-30 ناقلة نفط يوميا بمعدّل ناقلة نفط كل 6 دقائق فى ساعات الذروة - محمّلة بنحو 40% من النفط المنقول بحراً على مستوى العالم

3-   تعتبر دولة اليابان من أكبر دول العالم استيرادا للنفط عبر مضيق " هرمز"، وفى حالة غلقه فإن العالم سيحرم من هذه التكنولوجية المتطورة

4-   22% من السلع الأساسية فى العالم (الحبوب وخام الحديد والأسمنت) تمر عبر المضيق

5-   المملكة العربية تصدر 88 % من إنتاجها النفطى عبر المضيق، بينما تصدر العراق 98 % من انتاجها النفطى عبره، والإمارات بنسبة 99%.

 

الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز.. ماذا يعنى غلق المضيق؟

نظرا للأهمية التجارية والاقتصادية للمضيق، فإن له أبعاد استراتيجية كبيرة له على المنطقة العربية، وحال إذا ما تم غلق المضيق فإن لذلك انعكاسات تؤدى إلى انهيار اقتصاديات العديد من الدول.

 

1-   إيران أكبر الخاسرين من غلق مضيق هرمز، لكونها تعتمد عليه فى تصدير النفط الخام إلى دول آسيا، خاصة الصين أكبر المستوردين منها.

2-   إيطاليا، وإسبانيا، واليونان من أكثر الدول الأوروبية المتضرّرة من إغلاق مضيق هرمز، لأنها تستورد النفط الإيراني بالائتمان، بعد أن توقّفت روسيا عن تصديره إليها بسبب تجميد اتفاق تعاون عسكرى بين البلدين (اليونان وروسيا)، ويبلغ إجمالى ما تستورده الدول الأوروبية من النفط الإيراني 450 ألف برميل نفط يوميًا، أى بنسبة 18% من إجمالي الصادرات الإيرانية البالغة 2.7 مليون برميل نفط يوميًا.

3-   العديد من الدول ستلجأ إلى تصدير النفط والغاز الطبيعى عبر الأنابيب مثل المملكة العربية السعودية، حيث قامت المملكة بمد خط أنابيب رأس التنورة

4-   الإمارات العربية المتحدة تمكنت هى الأخرى من مد خط أنابيب والذى بدأت فيه عام 2012

5-   ستضطر الدول العربية لشق قناة مائية على غرار قناة السويس تربط بين الخليج العربي وخليج عمان، وتقوم عند أقرب نقطة بين الخليجين، أى فى أقصى شمال شرق الأراضى العمانية بين شبه الجزيرة العمانية الممتدّة فى مضيق هرمز، وبين خطى عرض 26 شمالا وطول 56 شرقًا، وتؤمّن هذه القناة مدخولا ماليًا مذهلا لسلطنة عمان والدول الخليجية المساهمة فى إنشائها.

 


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