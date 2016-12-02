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عمال ترسانة بورسعيد البحرية يواصلون عملهم بالكوبرى العائم رغم سوء الطقس

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عمال ترسانة بورسعيد البحرية يواصلون عملهم بالكوبرى العائم رغم سوء الطقس عمال ترسانة بورسعيد البحرية يواصلون عملهم بالكوبرى العائم رغم سوء الطقس

>بورسعيد - محمد عزام

واصل رجال ترسانة بورسعيد البحرية اليوم الجمعة عملهم فى أجزاء كوبرى الرسوة العائم الذى يربط بين بورفؤاد وبورسعيد، وذلك بالرغم من أن اليوم عطلة رسمية، بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية من درجات حرارة منخفضة ورياح شديدة وأمطار.

وتحولت ترسانة بورسعيد البحرية اليوم إلى شبه خلية نحل، حيث استمر العمل بقسم ميكانيكا السفن وورشه المختلفة من المواسير والتركيبات والمناورة فى أعمال استكمال بناء البوابات الخاصة بالكوبري.

وشهدت الأحواض البحرية بالترسانة التابعة لقسم الإصلاحات تركيب أجزاء الكوبرى، حيث شهد الحوض حمولة ١٠٠٠٠ طن تركيب جزء من بنتونات الحوض ليتم التركيب فى الجزء الثابت جهة بورسعيد.

فيما شهد الحوض العائم حمولة ٢٥٠٠٠ طن تركيب جزئين آخرين  فى الجزء الثابت جهة بورفؤاد.. يشرف على أعمال التركيب قسم بناء السفن والتصميم فى حين يقوم العاملون بورش البويات فى الترسانة باستكمال أعمال الدهانات والتشطيبات.

يذكر أن الكوبرى يتكون من عدد ٦ بنتونات تم بناؤهم فى ترسانة بورسعيد البحرية وشركات هيئة قناة السويس "ترسانة بورسعيد البحربية - ترسانة التمساح - شركة القناه للإنشاءات البحرية - الشركة البورسعيدية"، وسيتم التشغيل التجريبى يوم العيد القومى لبورسعيد يوم ٢٣ ديسمبر ، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

 

 

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عمال ترسانة بورسعيد البحرية يعملون فى كوبرى الرسوة

 

 

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استمرار العمل فى أجزاء كوبرى الرسوة بترسانة بورسعيد البحرية

 

 

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 جانب من أعمال إنشاء الكوبرى بالترسانة

 


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