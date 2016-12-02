هل يوجد بند يمنع أحمد الشيخ من اللعب أمام الأهلي.. المقاصة يرد

كتب سليمان النقر

يتردد فى الأندية الأوروبية وفى عدد من الأندية المصرية، وضع بند فى عقد الإعارة يمنع اللاعب من المشاركة أمام ناديه فى المباريات التى تجمعهما فى المسابقات المحلية، وهو ما يطرح سؤالا بشأن مشاركة أحمد الشيخ صانع ألعاب المقاصة، والمعار من الأهلى بداية الموسم الجارى، حول وجود بند فى عقد الإعارة يمنع اللاعب من المشاركة خلال المواجهة التى ستجمع الفريقين بعد غد الأحد بالجولة الـ13 لمسابقة الدورى العام.

قال وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة، إنه لا يوجد بند فى عقد استعارة أحمد الشيخ ينص على منع اللاعب من المشاركة فى مباراته أمام الأهلى، ولا يوجد أى مانع يحرم الشيخ من اللعب أمام فريقه السابق خلال المواجهة التى ستجمع الفريقين بعد غد الأحد.

أضاف هويدى أن أحمد الشيخ جاهز للمشاركة، ولكن أمر مشاركته فى مواجهة الأهلى قرار فنى من اختصاص إيهاب جلال المدير الفنى ولا يوجد ما يمنع اللاعب من المشاركة أمام فريقه السابق.

يذكر أن بند منع اللاعب المعار من اللعب فى مواجهة فريقه الأصلى موجود لدى بعض الأندية الأوروبية ويتم تطبيقه فى بعض الدوريات.