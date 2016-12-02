"ديلى ميل": وصول المرأة للنشوة الجنسية يعزز حصولها على الحمل بمعدل 15%

تبحث النساء المتزوجات عن فرص طبيعية للحصول على الحمل، مثل تناول الأطعمة الصحية كالخضروات والفاكهة، وفى هذا السياق، كشفت دراسة علمية حديثة أن وصول الإناث للنشوة الجنسية ليست لمجرد المتعة، لكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن وصول المرأة للنشوة يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً فى زيادة الخصوبة.

وتشير الدراسة الجديدة المنشورة مؤخراً عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إلى أن وصول المرأة إلى النشوة الجنسية يرفع فرص حصولها على الحمل بنسبة تصل إلى 15%.

وأوضح الباحثون من جامعة كورك الأيرلندية، خلال الدراسة التى شملت على 6 نساء، الذين تتراوح أعمارهن بين 26-52 عاماً، الذين طلب منهم تسجيل عدد النشوات الجنسية.

ووجد الباحثون فى الدراسة التى نشرت فى مجلة علم الأعصاب وعلم النفس، أن النشوة الجنسية للإناث قد تؤدى إلى الحفاظ على الحيوانات المنوية داخل المهبل وبالتالى تعزز وصلها للبويضة وترتفع فرص الحصول على الحمل.

وتشير النتائج التى توصلوا إليها أن النشوة الجنسية لدى النساء يمكن أن تزيد من فرص الحمل بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%.