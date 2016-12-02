شيكابالا يعقد جلسة اليوم مع جنش لإعادته للزمالك

كتب عمرو جاب الله

يعقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، جلسة اليوم الجمعة، مع محمود عبد الرحيم جنش، لإنهاء أزمته مع النادى بعد انقطاعه عن التدريبات منذ مغادرته لمعسكر الفريق فى مواجهة وادى دجلة، بالجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز عقب علمه بأن أحمد الشناوى هو من سيحرس مرمى الفريق.

شيكابالا يصفى الأجواء مع جنش

من المقرر أن يصفى شيكابالا بصفته قائد الزمالك، جميع الأجواء والشوائب مع جنش خاصة فى ظل العلاقة الجيدة التى تربطهما، حيث سيتحدث مع الحارس أن القلعة البيضاء بيته ولا يصح أن يبتعد عنها مهما كانت الأسباب وأن الجميع يفتقده داخل النادى.

يُذكر أن جنش ينتظر عودته وكيل أعماله أحمد يحيى من أمريكا، لعقد جلسة مع مسئولى الزمالك لحل الأمر بعد غد الأحد، إلا أن شيكابالا حرص على الوقوف بجوار الحارس بجانب تصفية الأجواء فى جلسة ودية قبل الاجتماع الرسمى بين جنش ومسئولى قلعة ميت عقبة.

شيكابالا يبرز لجنش حديث الشناوى

كما سيوضح شيكابالا لجنش أن أحمد الشناوى حرص على الدفاع عنه بعد رحيله عن معسكر مباراة وادى دجلة الأخيرة، وعدم حضوره للنادى بعدها، اعتراضا على عدم المشاركة، حيث قام الشناوى بالحديث مع مرتضى منصور رئيس الزمالك حول أزمة جنش وحاول الدفاع عن زميله بالتأكيد على وجوده بالإسكندرية بجوار ابنته لظروف مرضها، وليس بسبب أزمة عدم المشاركة ليرد عليه رئيس الزمالك بأنه يعلم حقيقة الأزمة ولا داعى لتبرير غياب جنش، ولكنه أشاد فى الوقت نفسه بموقف الشناوى ومحاولته الدفاع عن زميله رغم طابع المنافسة بينهما بحكم مشاركتهما فى مركز واحد.

شيكابالا ينتظم فى مران الزمالك

ومن المقرر أن ينتظم شيكابالا فى مران الزمالك بعد جلسته مع جنش، خاصة أن الفريق يرتبط بمواجهة غداً مع الداخلية، فى الأسبوع الـ13 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.