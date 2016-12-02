أخبار المغرب اليوم.. تعويم الدرهم المغربى تدريجيًا بدءا من يناير

ركزت أخبار المغرب اليوم على إقالة عدد من كبار المسئولين فى الشرطة المغربية من مهامهم وإحالة آخرين إلى مجلس تأديبى، وذلك بعد اكتشاف تجاوزات مهنية جسيمة واختلالات وظيفية، وفق ما أعلن مصدر رسمى.

وقرر المدير العام للأمن الوطنى المغربى "عرض عدد من المسئولين المركزيين المخالفين على المجلس التأديبى"، بحسب ما أفادت به وكالة المغرب العربى للأنباء الرسمية.

وأضافت الوكالة نقلا عن بيان للمديرية العامة للأمن الوطنى أن عرض المسئولين على المجلس التأديبى يأتى "للبت فى الاختلالات الوظيفية المنسوبة إليهم، وذلك فى ضوء نتائج البحث الإدارى الذى باشرته لجنة فحص مركزية" فى أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

كما تناولت أخبار المغرب اليوم نفى ما تردد عن وجود مواد بلاستيكية فى الأرز والمكرونة المعروضة فى الأسواق المحلية.

وكانت تسجيلات فيديو انتشرت تحذر المغاربة من وجود مواد بلاستيكية فى الأرز والمكرونة المستوردين من الصين.

وقال المكتب المغربى للسلامة الصحية للمواد الغذائية فى بيان له إنه أجرى تحاليل مخبرية على 66 عينة من الأرز والمكرونة المباعة فى الأسواق، وتبين له سلامتها على صحة المستهلك.

ومن ضمن أخبار المغرب اليوم كذلك، استعداد المغرب لتطبيق تعويم تدريجى للدرهم على مراحل بدءا من العام المقبل.

ويثير هذا القرار تساؤلات وتخوفات من تداعياته على الاقتصاد المحلى والقدرة الشرائية للمواطنين، فى حين يقول صندوق النقد الدولى إن العملة المغربية لن تهبط فور تنفيذ قرار التعويم.

وقال رئيس بعثة النقد الدولى إلى المغرب نيكولا بلانشيه عقب انتهاء زيارته أمس الخميس للبلاد إن الدرهم لن يهبط فور تبنى البنك المركزى لنظام مرن لسعر الصرف، مضيفا أن إصلاح نظام سعر الصرف سيكون تدريجيا ولا نتوقع تقلبات لأن جميع الظروف اللازمة للانتقال السلس متوافرة.

وأشار مسئول بعثة النقد الدولى إلى أن الرباط اختارت الوقت المناسب لبدء إصلاح نظام سعر الصرف، مشيرا إلى أن هبوط أسعار النفط أسهم فى تعزيز المالية العامة، وتحصل البنك المركزى على احتياطى كبير من الاحتياطى النقدى، إذ ستغطى ثمانية أشهر من المستوردات.