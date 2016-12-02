القبض على تشكيل عصابى لسرقة الماشية بالبحيرة

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة الماشية بالبحيرة .

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة غرب النوبارية بقيام " مسعد م ع ال " عاطل بمركز إدكو سبق إتهامه فى 3 قضايا "شيكات "، و" السيد ع م م " تاجر مواشى ومقيم مركز بدر، و " عماد ع ي " عاطل ومقيم البيضا البلد قسم كفر الدوار بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتزعمه الأول تخصص في سرقة الماشية من الحظائر الملحقة بمساكن مالكيها متخذين من قسم غرب النوبارية والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعلى الفور وجه اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى والعميد حازم حسن رئيس المباحث والرائد محمود يونس رئيس مباحث النوبارية لسرعة ضبط المتهمين .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين بناحية قرية سليمان دائرة القسم وبحوزتهم السيارة رقم 2185 ب ر ج نقل البحيرة ماركة فاستر ديمكس فضى اللون.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بإرتكاب سرقة رأس ماشية بقر من " محمد م ح " عامل زراعي ومقيم أبيس مركز كفر الدوار مبلغ بها، و رأس ماشية بقر من " عوض ف ع " عامل زراعى ومقيم سيف النصر مركز كفر الدوار مبلغ بها، و 5 رؤوس ماشية بقر من " طارق ح ف " عامل زراعى ومقيم مطوبس كفر الشيخ مبلغ بها ، و 4 رؤوس ماشية بقر من المواطن سعد أ س " عامل زراعي ومقيم قرية طه حسين قسم غرب النوبارية مبلغ بها.

تم ضبط جميع المسروقات بإرشادهم، ومبلغ مالي قدره 58 ألف جنيه .