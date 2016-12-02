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جنرال أمريكى: التقارب المصرى الروسى "مقلق" ونود عودة التدريبات المشتركة

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جنرال أمريكى: التقارب المصرى الروسى "مقلق" ونود عودة التدريبات المشتركة جنرال أمريكى: التقارب المصرى الروسى "مقلق" ونود عودة التدريبات المشتركة

>كتبت حنان فايد

قال الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن التقارب المصرى الروسى يعد مصدر قلق للولايات المتحدة، وإن واشنطن تود عودة التدريبات العسكرية مع القاهرة، حسبما نقلت صحيفة واشنطن تايمز عنه فى خطاب له فى فعالية نظمتها المؤسسة البحثية "فورين بوليسى إنيشياتيف".

وقال فوتيل فى فعالية الأربعاء الماضى: "لقد رأينا بالتأكيد تواصلا مع روسيا مؤخرا... وأعتقد أن هذه مصدر للقلق بالنسبة لنا. ولا أعلم إن كان هذا مفيدا بشكل خاص بالنسبة للأشياء التى نحاول تحقيقها فى المنطقة"، بحسب الصحيفة الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عنه إن معارضة واشنطن العلنية للرئيس عبد الفتاح السيسى قد تكون دفعت "فى أحضان الأخرين، وأعتقد أنه علينا أن ننتبه لهذا".

وبخصوص عودة التدريبات العسكرية، قال فوتيل: "إن العلاقة بين الجيشين، ككل العلاقات، فيها صعود وهبوط... وأعتقد أن (مصر) توافق على هذا. ولكن من بين الأشياء التى نحاول أن نفعلها هو إعادة برنامج التدريب (المشترك) مرة أخرى".

وأكدت الصحيفة على لسان فوتيل إنه تمت مشاورات بين الجانبين لإعادة التدريبات العسكرية المشتركة.

وكانت آخر مرة تشاركت فيها القوات المصرية والأمريكية فى تدريب عسكرى عام 2009 فى مناورات النجم الساطع، إذا تم إلغائها عام 2011 بسبب أحداث الثورة المصرية.

يذكر أن فوتيل عقد محادثات فى القاهرة مع الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى شهر أغسطس الماضى.


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