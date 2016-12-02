مجدى العجاتى: إرسال مشروع قانون الاستثمار إلى مجلس النواب يناير 2017

كتب محمد مجدى السيسى

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة ستُرسل مشروع قانون الاستثمار فى صورته النهائية، خلال شهر يناير 2017 المقبل، مؤكداً إن عدد من الوزرات قدموا ملاحظاتهم على المسودة الأولى من القانون، منهم وزارات الصناعة والتجارة والاتصالات والشئون القانونية ومجلس النواب، لتكون محل نظر داليا خورشيد وزيرة الاستثمار.

وأضاف "العجاتى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه قد جرى نقاشا حول عدد من الملاحظات بشأن القانون فى آخر اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء الماضى، من شأنها الوصول إلى مناخ يحقق طفرة فى الاستثمار فى مصر.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى آخر اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء الماضى، عن الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد وعرضه فى صورته النهائية على اجتماع مجلس الوزراء فى الرابع عشر من ديسمبر.