أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا -
الضابط الناجي الوحيد بتفجير «المرقسية»: منعنا الانتحاري من دخول الكنيسة -
إعلان الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية «الإمارات 2017» -
أمن دمياط يكثف جهوده لضبط متهم باغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مجدى العجاتى: إرسال مشروع قانون الاستثمار إلى مجلس النواب يناير 2017

Google+ Print
مجدى العجاتى: إرسال مشروع قانون الاستثمار إلى مجلس النواب يناير 2017 مجدى العجاتى: إرسال مشروع قانون الاستثمار إلى مجلس النواب يناير 2017

>كتب محمد مجدى السيسى

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن ستُرسل مشروع قانون الاستثمار فى صورته النهائية، خلال شهر يناير 2017 المقبل، مؤكداً إن عدد من الوزرات قدموا ملاحظاتهم على المسودة الأولى من القانون، منهم وزارات الصناعة والتجارة والاتصالات والشئون القانونية ومجلس النواب، لتكون محل نظر داليا خورشيد وزيرة الاستثمار.

 

وأضاف "العجاتى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه قد جرى نقاشا حول عدد من الملاحظات بشأن القانون فى آخر اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء الماضى، من شأنها الوصول إلى مناخ يحقق طفرة فى الاستثمار فى .

 

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن فى آخر اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء الماضى، عن الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد وعرضه فى صورته النهائية على اجتماع مجلس الوزراء فى الرابع عشر من ديسمبر.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال