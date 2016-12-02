بالصور : اليوم الوطني لدولة الإمارات واحتفال " جوجل " بهذا اليوم ...

سمر العشري

اليوم الوطني لدولة الإمارات ، اليوم الثاني من شهر ديسمبر من كل عام تُكِيم دولة الإمارات احتفالاً لذكرى تحررها وتأسيسها من جديد بعد أن رحل عنها الإحتلال عام ١٩٧١ ، واليوم هو الإحتفال الرسمي لها وبدأت هذه الإحتفاليه بإجماع حكام إمارة أبي ظبي والشارقة والفجير وأيضاً عجمان في اليوم الثاني من هذا الشهر عام ١٩٧١ من الميلاد .

قصة ذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات

كانت البدايه عام ١٩٦٨ من الميلاد جيث قد أعلنت بريطانيا عن إنسحابها من شرق المتوسط في نهاية عام ١٩٧١ م ، وبعدها جائت فكرة التحاد في اجتماع بين الشيخ زايد بن سلطان وبين الشيخ راشد بن سعيد واتفقو أن أفضل شئ هي دعوه للإتفاق والاتحاد بينهما وان تكون دولة الإمارات على هذا الاتحاد .

وكان هذا الاتحاد ليشمل دولة قطر وكذالك دولة البحرين حيث تمت دعوتهم للاتفاق حول ذالك الاتحاد ، ولكن فشلت تلك المحاوله ! وأعلنت كلاً من دولة البحرين وقطر عن استقلالهما .

يرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى الى الشيخ زايد والشيخ راشد لمحاولتهما في استقرار تلك الدوله بعد المشاكل الكثيره التي واجهتها والرفض من الدول المجاوره من الانسحاب في تلك المفاوضات التي دعى اليها الشيخ زايد .

يوم استقلال الإمارات العربية المتحده

قرر الشيخ راشد والشيخ زايد لاعادة النظر في امر ذالك الاتحاد الذي دعو اليه سابقاً وبالفعل جددو الدعوه وقد كلفو ” عدي البيطار ” لوضع الدستور الجديد وهو أول دستور يوضع لدولة الإمارات بعد استقلالها .

منذ بداية اليوم الجمعة الموافق ٢/١٢/٢٠١٦ وقد بدأت الفرحه على المواطنين بذالك اليوم بل لم تقتصر الفرحة على المواطنين ، بل جمعت الذين سكنو بها ولو لسنين او لأيام معدوده معلنين فيها حبهم لدولة الإمارات العربية الشقيقة .

نسأل الله العظيم أن يجعل وطننا العربي أكثر استقلالاً وأمناً ياارب العالمين .

#عزكم_عزنا

إحتفال جوجل بالعيد الوطني لدولة الإمارات

إحتفل اليوم محرك بحث جوجل بعيد باستقلال الإمارات ليخبر الجميع أن ذالك احتفالاً مهماً في تاريخ دولة الإمارات ، وكان هذا الإحتفال هو الإحتفال الخامس والأربعون (45) من بداية إستقلال الأمارات .

شبكةعيونالإخبارية

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