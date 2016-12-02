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حلا الترك تحثّ الأطفال على التفكير بغد أفضل

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الجمعة 02-12-2016 03:17

طرحت حلا الترك عبر "يوتيوب" كليب جديد بعنوان "عندك حلم" حاولت من خلاله توجيه رسالة تؤكد على أهمية الأحلام والعمل على تحقيقها.

الأغنية من كلمات أحمد البلوي، ألحان علي خليفة، توزيع محمد الزعفراني، إخراج مازن ملص، ميكس وماستير عارف عامر وعبد الله العلي، وإنتاج "الترك للإنتاج".

الكليب صورته حلا في دار للمعوقين، لإدخال الأمل إلى نفوس الأطفال وحثهم على التفكير بغد أفضل ومستقبل جميل، ودعتهم إلى أن يحلموا وأن يتمسكوا بأحلامهم الكبيرة والواعدة.

يشار إلى أن آخر أعمال حلا الترك كان كليب "Live in the Moment".

 

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سيدتي

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