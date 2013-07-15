أهالى حى قويطه فى دسوق يشكون من انقطاع مياه الشرب

شكا أهالى حى قويطه بمدينة دسوق من عدم وصول مياه الشرب للمنازل لمدة شهرين على التوالى، والسبب كسر الماسورة الرئيسية المغذية للحى، وقام الأهالى بالاتصال بشركة المياه فتم إرسال فريق عمل قام بتجميع مبلغ 35 جنيها من كل منزل لشراء بعض المستلزمات، وتم تصليح الخط المكسور والذى لم يستمر ثلاثة أيام حتى تعرضت الماسورة للكسر للمرة الثانية، فأرسل المسئولون نفس فريق العمل للمرة الثانية، فقام بتجميع مبلغ 65 جنيها من كل منزل لشراء بعض المستلزمات لتصليح الخط المكسور للمرة الثانية.

وبعد أسبوع من الإصلاح انفجر الخط الجديد للمرة الثانية وانقطعت المياه عن الحى بالكامل، ولم يتم إصلاحه حتى الآن وذهبت النساء لملء الجراكن من المنازل المجاورة، وأقسم لى أحد الأهالى أنه قادم الآن من أحد المساجد القريبة للحى حيث كان يستحم هناك.

ذهبت "اليوم السابع" إلى هناك لنقل الصورة على الطبيعة وتصوير أعمال الحفر.

فى بداية الأمر قام أحد الأهالى بإعطائى ورقة مدون فيها أرقام تليفونات قال إن هذا اسم المهندس المسئول عن التنفيذ اتصلت "اليوم السابع" بالمسئول ويدعى (ع. ا.ا)، فقال فعلا إنه المهندس المسئول عن العملية وإن هذا الحى ملقب بشارع المصرف القديم وإن الشركة قامت بإعطاء العملية لمقاول لإصلاح العطل الموجود بها، وتوصيل المياه للمنازل إلا أنه لم يقم حتى الآن بتنفيذ العملية على الوجه الأكمل، وغدا إن شاء الله سوف يتم إصلاح العطل وتوصيل المياه إلى المنازل، وهو ما لم يحدث حتى الآن.