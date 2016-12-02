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المرور: تحويلات مرورية بشارع التسعين بالتجمع الخامس

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المرور: تحويلات مرورية بشارع التسعين بالتجمع الخامس المرور: تحويلات مرورية بشارع التسعين بالتجمع الخامس

>كتب عبد الرحمن سيد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور عن تحويلات مرورية بسبب انشاء نفق السيارات بشارع التسعين الجنوبى بمنطقة التجمع الخامس، ما يستلزم إغلاق جزئى للطريق للمتجه من محور المشير باتجاه القاهرة الجديدة لمدة 25 يوما حتى انتهاء مدة الأعمال وسط انتشار الخدمات المرورية.

 

وأكد مصدر أمنى أنه سيتم أعمال التحويلات ستكون بسبب غلق شارع التسعين الجنوبى للمتجة إلى محور المشير طنطاوى وتحويل الحركة المرورية إلى شارع التسعين شمال و على القادم من ميدان النرجس تجاه كوبرى التسعين بشارع التسعين الجنوبى يميناً شرق المستشفى الجوى، ثم يساراً بشارع التسعين الشمالى، محور الفطيم " العروبة" يمينا شارع التسعين الجنوبى.

وأشار المصدر إلى أن مدة العمل ستكون من اليوم 2 ديسمبر حتى 27 ديسمبر،ليلاً ونهاراً، وستقوم الادارة العامة للمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة اى كثافات متوقعة وتسير حركة السيارات، فضلا عن وضع الاقماع والمساعدات الفنية اللازمة والاضاءات.

 

و أوضح المصدر سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

 

 

 

 


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