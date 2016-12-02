بالصور.. الأرصاد: موجة الطقس السيىء تنتهى اليوم.. وبدء التحسن التدريجى غدا

كتب محمد محسوب - تصوير حسام عاطف

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ وحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ستكون نهايتها اليوم الجمعة، حيث ستتحسن حالة الطقس بدءا من غد السبت، وستبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع وتنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء.

وأضاف "عبد العال" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الروؤية ستقل غدا فى الصباح على القاهرة والجه البحرى والسواحل الشمالية بسبب الشبورة المائية مناشدا السائقين بتوخى الحذر.

وأشار "عبدالعال " ، الى أن حالة عدم الاستقرار ستقل حدتها بدءا من السبت المقبل، إذ ستسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية للبلاد، موضّحا أنها ستنكسر بدءا من الأحد المقبل، إذ تتحسن الحالة الجوية للبلاد.